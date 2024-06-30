Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом народу України

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі “Верховна Рада України”.

“У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.

Документ також визначає деколонізацію РФ – необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Головні тези резолюції ПА ОБСЄ: