Політика

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом народу України
30 Червня 2024 10:40
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геноцид, обсє
Голосування у ПА ОБСЄ / Фото з телеграм-каналу @verkhovnaradaukrainy

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі “Верховна Рада України”.

“У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.

Документ також визначає деколонізацію РФ – необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Головні тези резолюції ПА ОБСЄ:

  • заклик до усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх тимчасово окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського та Кримської платформи;
  • заклик держав ОБСЄ створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності Росії за злочини, скоєні під час війни проти України;
  • провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армією РФ;
  • необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України;
  • країнам ОБСЄ пропонується приєднатись до угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні війною;
  • президентські вибори 2024 року у РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи Росії;
  • підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
  • заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

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