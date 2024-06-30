Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом народу України

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ.
Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі “Верховна Рада України”.
“У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.
Документ також визначає деколонізацію РФ – необхідною передумовою для встановлення міцного миру.
Головні тези резолюції ПА ОБСЄ:
- заклик до усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх тимчасово окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського та Кримської платформи;
- заклик держав ОБСЄ створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності Росії за злочини, скоєні під час війни проти України;
- провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армією РФ;
- необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України;
- країнам ОБСЄ пропонується приєднатись до угоди про Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні війною;
- президентські вибори 2024 року у РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи Росії;
- підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
- заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.