Кримінал

Ухилення від мобілізації: проти львівського волонтера Тарана відкрили кримінальну справу

21 Березня 2024 12:43
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мобілізація
Затримання військовослужбовцями ТЦК Кирила Тарана ввечері 15 березня / Скріншот з відео камер спостереження

Проти львівського волонтера Кирила Тарана відкрили кримінальну справу та звинувачують в ухиленні від призову.

Як повідомляє Оперативне командування “Захід”, 17 березня Кирилу Тарану в присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії. Він мав прийти на обстеження 20 березня 2024 року. Львів’янин не з’явився у визначений термін та не повідомив про поважні причини неявки.

“Відкрито справу за 336 статею Кримінального кодексу України “Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період”, — йдеться у повідомленні.

У суботу, 16 березня, дружина волонтера Віолетта Таран оприлюднила відео затримання. На ньому п’ятеро військовослужюовців ТЦК схопили Кирила Тарана на вулиці та силоміць заштовхали у мікроавтобус. За словами жінки, повістки при цьому не вручали.

Згодом Тарана привезли до Шевченківського РТЦК та СП, а вже під ранок був готовий наказ про мобілізацію її чоловіка.

Омбудсман Дмитро Лубінець засудив дії представників ТЦК. Посадовець заявив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо в демократичному суспільстві.

Кирилу Тарану вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласний ТЦК ухвалюватиме рішення.


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