Угорський OTP Bank виключено зі списку міжнародних спонсорів війни – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції 2 жовтня виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомили на сторінці НАЗК у соцмережі X.

Зазначається, що “під час дискусій, які тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов’язань щодо своїх подальших планів на російському ринку”.

“Національне агентство з питань запобігання корупції, виконуючи свою частину домовленостей, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК очікує, що банк дотримуватиметься досягнутої домовленості без зволікань”, — додали у відомстві.