Угорщина заборонила в’їзд до країни командиру Сил безпілотних систем “Мадяру”, — ЗМІ

Угорщина заборонила в’їзд командиру українського підрозділу, причетному до атаки на нафтопровід “Дружба”. Міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав удар “надзвичайно серйозним” і таким, що загрожує енергопостачанню країни.

Про це Петер Сіярто повідомив у Facebook.

За інформацією видання 444, Роберт Мадяр Бровді отримав заборону на в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони. Інформацію підтвердив політичний директор прем’єр-міністра Балаш Орбан.

“Ім’я Бровді прямо не згадувалося ані в заяві Петера Сіярто, ані у публікації Балаша Орбана. У документах йшлося лише про “українського громадянина, командира військового підрозділу, відповідального за атаку на нафтопровід “Дружба”, — йдеться в публікації.

Як раніше повідомляв сам Роберт Мадяр Бровді, тільки за тиждень українські безпілотники вдарили чотирьох об’єктах, завдавши значних пошкоджень. Серед цілей називалися НПЗ “Дружба” у селі Нікольське 18 серпня, НПС “Дружба” у селищі Унеча, Брянської області 21 серпня.

Цього літа Роберт Бровді був призначений командиром безпілотних систем Збройних сил України. Раніше він отримав звання Героя України та орден “Золота Зірка”. Його позивний — Magyar — вказує на закарпатське угорське походження. Він активний у соціальних мережах і неодноразово публікував дописи зі словами “Русскі, додому!”. Його підрозділ має назву “Птахи Мадяра”.