Угорщина заблокувала спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України

Угорщина відмовилася підписати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у соцмережі Х.

За словами Орбана, документ нібито намагається висунути умови для переговорів, на які європейських лідерів навіть не запросили.

За його словами, ЄС залишився осторонь цього процесу, і ще гірше було б “давати вказівки з лави запасних”. Орбан вважає єдиним правильним кроком ініціювання саміту ЄС — Росія за прикладом зустрічі США — Росія.

“Перш ніж ліберально-мейнстримний хор почне своє нове виконання улюбленої пісні про “маріонетку Путіна”, я вирішив пояснити, чому не можу підтримати цю заяву від імені Угорщини: заява намагається висунути умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили; сам факт, що ЄС залишився осторонь, уже є достатньо сумним і єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, — це якби ми почали давати вказівки з лави запасних; єдиною розумною дією для лідерів ЄС є ініціювання саміту ЄС — Росія за прикладом зустрічі США — Росія”, — написав Орбан.