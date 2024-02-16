Угорщина стала членом коаліції з розмінування України 

Угорщина стала членом Коаліції з протимінної діяльності, створеної під час міністерської зустрічі країн-членів НАТО у Брюсселі, яка займатиметься розмінуванням України.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий.

Він наголосив, що одне з найактуальніших завдань в Україні, яке впливає на повсякденне життя населення, — це розмінування.

“Угорщина — у кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі — підписала Заяву про намір з 20 іншими державами-членів НАТО щодо створення Коаліції з виведення розмінування”, — повідомив міністр.

Він додав, що Угорщина сприяє діяльності коаліції на чолі з Литвою з навчання з розмінування.