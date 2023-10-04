Політика

Угорщина пропонує розділити пакет допомоги Україні на €50 млрд від ЄС — Bloomberg

4 Жовтня 2023 12:34
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Угорщина

Угорщина запропонувала країнам-членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину від ухваленої суми.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ознайомлені джерела. 

Угорщина вважає, що на першому етапі Україні буде досить 25 мільярдів євро. Потім держави ЄС мають оцінити, чи виплачувати решту допомоги залежно від потреб України. 

Така пропозиція ще більше ставить під загрозу підтримку України, яка викликає занепокоєння через виключення допомоги Україні з бюджету США, зазначає Bloomberg. 

Щоб змусити Угорщину відмовитись від блокування допомоги Україні, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Будапешта. Ці кошти наразі заморожені через проблеми з верховенством права в Угорщині.


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