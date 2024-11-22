Політика

Угорщина не виконуватиме ордер МКС на арешт прем’єра Ізраїлю – Орбан
22 Листопада 2024 10:36
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Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виконуватиме ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомляє Reuters.

Орбан оголосив, що запросить Нетаньягу до Угорщини та запевнив, що ордер МКС не буде виконаний.

У коментарях на державному радіо угорський лідер назвав ордер на арешт “помилковим” і додав, що ізраїльський прем’єр зможе провести переговори в Угорщині “в достатній безпеці”.

“Міжнародні інститути не проявляють розсудливості в своїх рішеннях”, – заявив Орбан.

Він також розкритикував рішення МКС, назвавши його цинічним, адже, за його словами, суд втручається в поточний конфлікт з політичними цілями.

“Ми не можемо інакше, як виступити проти цього рішення”, – підсумував Орбан.


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