Політика

Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО в кінці лютого – Столтенберг

26 Січня 2024 15:01
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Угорщина, нато, швеція, столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого. Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters

“Членство Швеції у НАТО зробить Альянс сильнішим і підвищить безпеку усіх нас”.

Столтенберг сказав, що очікує голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції у НАТО, щойно він повернеться до роботи під кінець лютого. 


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