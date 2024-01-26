Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО в кінці лютого – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина може ратифікувати вступ Швеції у НАТО і поставити крапку у цьому процесі наприкінці лютого. Після цього Угорщина залишилася останньою країною, яка досі не схвалила вступ Швеції.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters

“Членство Швеції у НАТО зробить Альянс сильнішим і підвищить безпеку усіх нас”.

Столтенберг сказав, що очікує голосування угорського парламенту щодо вступу Швеції у НАТО, щойно він повернеться до роботи під кінець лютого.