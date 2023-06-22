Політика

Угорщина хоче звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими – Лубінець

22 Червня 2023 13:57
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Угорщина, полонені

Угорщина, прийнявши від Росії 11 українських військовополонених, готує інформаційно-психологічну операцію для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас (Угорщини) були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста”, – заявив він під час телемарафону.

Водночас, як наголосив Лубінець, сьогодні вранці він зустрічався з головою місії МКЧХ в Україні Юргом Егліном, який, зі свого боку, повідомив, що не отримував жодної інформації про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

Омбудсмен також зазначив, що, потрапивши на територію Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених.

У зв’язку з цим, за його словами, немає пояснення, з якої причини Угорщина обмежує їхню свободу пересування, контактів і не допускає до них українських дипломатів.

“Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені”, – зазначив він.

На думку Лубінця, “така поведінка Угорщини – це підігравання російській пропаганді”.

“Зараз вони (Угорщина), за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України – нібито Росія хоче віддати військовополонених, а в України немає ініціативи”, – сказав він.

Своєю чергою він наголосив: “В України завжди є ініціативи провести обмін. Ми передаємо списки і готові провести обмін”.

За словами Лубінця, він уже надіслав листи російському та угорському колегам щодо роз’яснень, яким чином українські військовополонені потрапили до Угорщини.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Росія передала Угорщині 11 українських військовослужбовців із Закарпаття, які опинилися в полоні під час бойових дій в Україні.

20 червня посольство України в Будапешті змогло вивезти трьох українських військовополонених, а українські дипломати разом із Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, щоб повернути додому решту вивезених із Росії до Угорщини українських захисників.


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