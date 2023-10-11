Суспільство

Угорщина дозволила імпортувати цукор з України

11 Жовтня 2023 14:20
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Угорщина, україна, імпорт

Уряд Угорщини зняв заборону на імпорт українського тростинного та бурякового цукру, яку запровадив після 15 вересня 2023 року.

Про це повідомляє Європейська правда” з посиланням на постанову угорського уряду

Відтепер український цукор можна вільно ввозити до Угорщини, оскільки його виключили зі списку продуктів, на які поширюється заборона імпорту.

Нагадаємо, попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції, Угорщина після 15 вересня вирішила ввести власну, односторонню заборону на ввезення українського зерна і не тільки його.

Угорщина вирішила закрити свої кордони для 24 видів української продукції, серед яких м’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м’ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино.

При цьому заборона не поширювалась на вантажі, які залишають територію країни протягом 15 днів, тобто вважаються такими, що в’їхали в Угорщину для транзиту.


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