Удар РФ по розвідувальному кораблю ВМС: стало відомо ім’я одного із загиблих матросів

Під час удару російських військових по українському розвідувальному кораблю 28 серпня загинув 24-річний старший матрос ВМС Дмитро Андрієчко з Одещини.

Про це повідомив Іванівський селищний голова Віктор Лобач.

Дмитро Андрієчко навчався у Баранівському ліцеї та морському училищі. З січня 2023 року проходив службу у лавах ЗСУ.

Поховають загиблого на центральному кладовищі в селі Бузинове. Дату та час прощання повідомлять пізніше.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що російські окупаційні війська завдали удару по кораблю Військово-морських сил ЗС України. Спочатку було відомо про одного загиблого члена екіпажу та кількох поранених. 29 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.