        Удар РФ по розвідувальному кораблю ВМС: стало відомо ім’я одного із загиблих матросів

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 17:47
        Дмитро Андрієчко / Фото: facebook.com/viktor.lobac.795595
        Під час удару російських військових по українському розвідувальному кораблю 28 серпня загинув 24-річний старший матрос ВМС Дмитро Андрієчко з Одещини.

        Про це повідомив Іванівський селищний голова Віктор Лобач.

        Дмитро Андрієчко навчався у Баранівському ліцеї та морському училищі. З січня 2023 року проходив службу у лавах ЗСУ.

        Поховають загиблого на центральному кладовищі в селі Бузинове. Дату та час прощання повідомлять пізніше.

        Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що російські окупаційні війська завдали удару по кораблю Військово-морських сил ЗС України. Спочатку було відомо про одного загиблого члена екіпажу та кількох поранених. 29 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що кількість загиблих зросла до двох.


