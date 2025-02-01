Політика

Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до семи
1 Лютого 2025 15:22
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В Полтаві тривають аварійно-рятувальні роботи. Задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками / Фото ДСНС
В Полтаві тривають аварійно-рятувальні роботи. Задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками / Фото ДСНС

Кількість жертв російського удару по Полтаві зросла до семи осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, зі зруйнованої багатоповерхівки рятувальники ДСНС врятували 22 людей, ще 14 осіб отримали поранення, серед них троє дітей.

На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи. До них залучені кінологи ДСНС із пошуковими собаками. Рятувальники, поліцейські та волонтери продовжують розбирати завали та допомагати постраждалим.

«Черговий удар по цивільних – черговий воєнний злочин Росії. Слідчі вже документують докази», – наголосив Клименко.


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