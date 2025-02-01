Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до семи

Кількість жертв російського удару по Полтаві зросла до семи осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, зі зруйнованої багатоповерхівки рятувальники ДСНС врятували 22 людей, ще 14 осіб отримали поранення, серед них троє дітей.

На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи. До них залучені кінологи ДСНС із пошуковими собаками. Рятувальники, поліцейські та волонтери продовжують розбирати завали та допомагати постраждалим.

«Черговий удар по цивільних – черговий воєнний злочин Росії. Слідчі вже документують докази», – наголосив Клименко.