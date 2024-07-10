Суспільство

Удар по Охматдиту: у ракеті, яка влучила в лікарню, знайшли західні компоненти
10 Липня 2024 13:29
читать на русском →
лікарня, ракетний удар
Ракета Х-101 / AP

Ворожа ракета Х-101, яка влучила у дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня, містила західні компоненти.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на експертів та українських посадовців.

Зазначається, що Х-101, яку зняли на камеру за секунду до того, як вона влучила в дитячу лікарню у понеділок, є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії і має вирішальне значення для посилення її кампанії повітряних ударів по Україні.

За рік до повномасштабного вторгнення Росія виготовила лише 56 ракет Х-101. Після того, як Кремль змусив заводи працювати цілодобово, виробництво було збільшено до 420 ракет Х-101 минулого року – це майже восьмиразове зростання. Водночас Росія все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема США.

«Західні технології дозволяють їм (росіянам – ред.) будувати ці більш «розумні» ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону», – сказала провідний науковий співробітник з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Білоусова.

Під час виробництва Росія не може безпосередньо закуповувати західні компоненти для зброї, однак може використовувати іноземні мікропроцесори та інші передові технології, які не призначені для військового використання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
10 Липня 2024 13:29

Удар по Охматдиту: у ракеті, яка влучила в лікарню, знайшли західні компоненти
10 Липня 2024 12:47

В Охматдит повернули світло
10 Липня 2024 11:07

Україна може бити ракетами Storm Shadow по російській території – прем’єр Британії
10 Липня 2024 09:19

Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одещини: є загиблі 
10 Липня 2024 09:14

Сили ППО збили 14 з 20 ворожих дронів над Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки