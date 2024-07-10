Удар по Охматдиту: у ракеті, яка влучила в лікарню, знайшли західні компоненти

Ворожа ракета Х-101, яка влучила у дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня, містила західні компоненти.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на експертів та українських посадовців.

Зазначається, що Х-101, яку зняли на камеру за секунду до того, як вона влучила в дитячу лікарню у понеділок, є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії і має вирішальне значення для посилення її кампанії повітряних ударів по Україні.

За рік до повномасштабного вторгнення Росія виготовила лише 56 ракет Х-101. Після того, як Кремль змусив заводи працювати цілодобово, виробництво було збільшено до 420 ракет Х-101 минулого року – це майже восьмиразове зростання. Водночас Росія все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема США.

«Західні технології дозволяють їм (росіянам – ред.) будувати ці більш «розумні» ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону», – сказала провідний науковий співробітник з питань санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Білоусова.

Під час виробництва Росія не може безпосередньо закуповувати західні компоненти для зброї, однак може використовувати іноземні мікропроцесори та інші передові технології, які не призначені для військового використання.