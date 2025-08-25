Удар по цивільному авто на Сумщині: загинув водій, поранено пасажирів

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Унаслідок удару 37-річний водій загинув, також зазнали поранень двоє пасажирів — 56-річна жінка та її 62-річний чоловік.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

Сьогодні, 25 серпня близько 5:00, окупанти атакували безпілотником приватний автомобіль в селі Нова Слобода Конотопського району Сумської області.