        Суспільство

        Удар по цивільному авто на Сумщині: загинув водій, поранено пасажирів

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 09:37
        читать на русском →
        Пошкоджена обстрілом автівка / Фото: Сумська обласна прокуратура
        Пошкоджена обстрілом автівка / Фото: Сумська обласна прокуратура

        Сьогодні, 25 серпня близько 5:00, окупанти атакували безпілотником приватний автомобіль в селі Нова Слобода Конотопського району Сумської області.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок удару 37-річний водій загинув, також зазнали поранень двоє пасажирів — 56-річна жінка та її 62-річний чоловік.

        За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини