Удар по багатоповерхівці у Харкові: з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка

У Харкові рятувальники виявили тіло чоловіка під час розбору завалів після російського удару по багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Рятувальники деблокували тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років. Кількість загиблих зросла до 2”, – повідомив Синєгубов.

Ще 36 людей постраждали, трьох врятували надзвичайники. Рятувально-пошукова операція триває.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар по житловому будинку було скоєно за допомогою ФАБ-500 з УМПК.