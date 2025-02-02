Убивство військового на АЗС у Пирятині: справа приростає новими подробицями

За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом жителям Полтавської області повідомлено про підозру у злочині, що призвів до загибелі військовослужбовця.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, один із підозрюваних звинувачується у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, умисному вбивстві та викраденні вогнепальної зброї із застосуванням насильства (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України). Іншому інкримінують пособництво у перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, 31 січня житель Полтави разом з іншими мобілізованими їхав під супроводом військових до навчального центру. Він заздалегідь домовився зі знайомим із Лубен, щоб той допоміг йому уникнути служби, повідомляючи маршрут автобуса. Коли транспорт зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець дістав рушницю та смертельно поранив військовослужбовця, після чого забрав його автомат і разом зі спільником втік.

Зловмисників затримали через кілька годин. Під час обшуку у мешканця Лубен вилучили два корпуси гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву та мобільні телефони. Викрадений автомат знайшли у лісопосадці.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.