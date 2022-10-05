Кримінал

У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних

5 Жовтня 2022 20:37
39
окупація

У нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними. Про це повідомляє Громадське.

Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували хоронити, розповів, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
усі думки
ТОП-новини
5 Жовтня 2022 21:36
5

“Енергоатом”: ЗАЕС продовжуватиме роботу в Україні
5 Жовтня 2022 21:00
85

NYT: США вважають, що за вбивством Дугіної стоять українці
5 Жовтня 2022 20:37
39

У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних
5 Жовтня 2022 19:04
43

На Харківщині знайшли два трупи закатованих цивільних
5 Жовтня 2022 18:46
74

“Енергоатом”: усі рішення щодо ЗАЕС прийматимуться у Києві
Останні новини
усі новини