У звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних

У нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними. Про це повідомляє Громадське.

Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували хоронити, розповів, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.