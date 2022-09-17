Кримінал

У звільненій Козачій Лопані знайшли катівню у підвалі так званої “Народної міліції”

17 Вересня 2022 19:53
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Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.


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