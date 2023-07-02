Політика

У ЗСУ заявили про успіхи біля Бахмута і на півдні

2 Липня 2023 12:45
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Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку, заявив у неділю речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

“Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, іде тиск на ворога. Після аналізу і верифікації ми надамо детальні дані щодо території, яку вдалося звільнити”, – сказав Череватий.

Російські війська чинять “шалений опір” біля Бахмута, але загалом українські війська перехопили ініціативу після багатьох місяців оборони, наголосив Череватий

“Якщо десять місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до втрати особового складу, ми просуваємося”, – сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку сталося 23 бойових зіткнення.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень також повідомив про певне просування на півдні, але відмовився надати будь-яку інформацію з цього приводу.

“Для нас ці просування дуже важливі, але ми утримуємося від того, щоб називати метраж. Коли прийде час і стратегічне положення нам дозволить, ми будемо вже говорити про кілометри”, – сказав він.


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