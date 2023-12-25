Політика

У ЗСУ заперечують падіння Мар’їнки

25 Грудня 2023 19:34
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мар'їнка

В ефірі єдиного телемарафону представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун заявив, що говорити про взяття Мар’їнки російською армією, як це робив раніше сьогодні російський міністр оборони, «некоректно».

«Бої за Мар’їнку тривають, зараз наші військовослужбовці залишаються в адміністративних межах Мар’їнки. Але місто взагалі знищене. Однак говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно», – сказав Штупун.

Як повідомлялося, сьогодні Шойгу доповів Путіну, що російські війська зайняли населений пункт Мар’їнка у Донецькій області України.


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