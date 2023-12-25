Ілля Абішев: Про військове значення Мар’їнки

Захоплення російськими військами Мар’їнки – невелике придбання. Містечко на захід від Донецька, яке до 2014 року налічувало близько 10 тисяч жителів, нині зруйноване практично вщент. Ще влітку українські бійці розповідали, що оборонятися там важко, бо не лишилося жодного нормального укриття.

З іншого боку, у випадку з Мар’їнкою армії Шойгу дісталися не лише руїни, а й поле для маневру. Насамперед, вона отримує можливість атакувати з боку Мар’їнки інший опорний пункт ЗСУ – розташовану на південь Новомихайлівку, а у разі успіху розгорнути наступ флангами на український плацдарм у районі Вугледару.

Оскільки бої за Новомихайлівку вже почалися, можна вважати, що російське командування розпочало реалізацію цього задуму.

Для ЗСУ вугледарський плацдарм має велике оперативне значення, і очевидно, що здавати навіть підступи до нього вони не мають наміру.

Іншим можливим напрямом просування російських військ може стати траса Н15, яка веде захід до міста Курахово.

Проте командування ЗСУ заявляє, що твердження про повне взяття Мар’їнки некоректні, українські військові, як і раніше, знаходяться в її адміністративних межах, повідомлялося і про будівництво нових укріплень на захід від міста. А це означає, що на швидкий прорив у цьому напрямку розраховувати важко.

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