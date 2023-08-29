У ЗСУ підтвердили підняття прапора на лівому березі Дніпра

Українські військові підняли прапор України на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це сказала речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк у коментарі Суспильному.

“Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег — це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба”, – сказала Гуменюк.

Раніше сьогодні, 29 серпня, у мережі з’явилося відео, на якому два українські бійці під гімн України підіймають державний прапор на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Оператор відео сказав, що поряд Антонівський міст, а руйнування спричинені повінню та обстрілами.