У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА й понад 20 типів боєприпасів для них – Міноборони

У Збройних силах України експлуатують близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і понад 20 різних типів боєприпасів для БПЛА, повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

“На сьогодні у Збройних силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА. Нещодавно допущено до експлуатації шість нових зразків РЕБ, у тому числі так звані окопні. Оборонне відомство спільно з Генеральним штабом ЗСУ завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражувальним боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами, які підтвердили свої ТТХ в умовах застосування, наближених до бойових”, – розповів Гаврилюк в інтерв’ю АрміяІnform.

Він також повідомив, що найближчим часом планується протестувати низку тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА й засобів виявлення БПЛА.

Заступник міністра наголосив, що останніми місяцями військові отримують більше безпілотників різних типів і модифікацій.

“У листопаді нам вдалося направити у війська більше БПЛА, ніж попереднього місяця. Нещодавно ми отримали додатковий ресурс на закупівлю. Тому в грудні ЗСУ отримають уже в рази більше безпілотників. Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться”, – сказав він.

Крім цього, Гаврилюк повідомив, що вже допущено до експлуатації мінний трал вітчизняного виробництва. “До широкомасштабного вторгнення рф в Україну на озброєнні наших військ були мінні трали радянського виробництва. Наші інженери вдосконалили конструкцію колійного мінного трала й виготовляють їх з української сталі”, – зазначили у відомстві.

У листопаді лінійка стрілецького озброєння ЗСУ поповнилася зразками UAR-15S, UAR-15S1, UAR-15SM. Концептуальна різниця цих трьох модифікацій автоматичної гвинтівки UAR-15 – різна довжина ствола. Насамперед ці гвинтівки отримають підрозділи ССО, зазначив Гаврилюк.