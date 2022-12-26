У ЗС РФ новий командувач ЗВО – четвертий з початку повномасштабної агресії

В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами Західного воєнного округа було знято генерал-полковника Сергія Кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Натомість Західний ВО ЗС РФ очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами Східного ВО.

Відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «Захід» в Богучарі Воронезької області.

“В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина”, – йдеться у повідомленні розвідки.

Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем Західного ВО від початку повномасштабного вторгнення.