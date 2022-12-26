Політика

У ЗС РФ новий командувач ЗВО – четвертий з початку повномасштабної агресії

26 Грудня 2022 17:50
88

В окупаційній армії відбулась чергова ротація у вищому командуванні. З посади командувача військами Західного воєнного округа було знято генерал-полковника Сергія Кузовльова, який встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Натомість Західний ВО ЗС РФ очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами Східного ВО.

Відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ «Захід» в Богучарі Воронезької області.

“В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина”, – йдеться у повідомленні розвідки.

Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем Західного ВО від початку повномасштабного вторгнення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Грудня 2022 18:17
24

У Токмаку окупанти посилили заходи з пошуку партизанів та патріотів – Генштаб
26 Грудня 2022 18:37
85

На одеський пляж хвилі викинули артефакти із затонулого крейсера “Москва”
26 Грудня 2022 17:10
109

Терехов попередив про можливі обстріли Харкова
26 Грудня 2022 16:45
40

МЗС: Україна ініціює виключення Росії з Ради безпеки ООН
26 Грудня 2022 14:38
239

В ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Енгельс
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
усі думки