Політика

У Зеленського заплановано кілька зустрічей з Байденом, – Никифоров
24 Вересня 2024 21:38
читать на русском →

Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров в етері телемарафону.

“Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів”, – сказав речник президента.

За його словами, наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Вересня 2024 21:20

Розмір мінімальної зарплати в наступному році не змінюватиметься 
24 Вересня 2024 18:17

“Ми не можемо втомлюватися”: Байден виступив на Генасамблеї ООН
24 Вересня 2024 17:21

Штати невдовзі оголосять черговий пакет воєнної допомоги Україні, – ЗМІ
24 Вересня 2024 16:22

Воїни ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод (відео)
24 Вересня 2024 15:34

Росіяни вдарили авіабомбами по житлових будинках Харкова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки