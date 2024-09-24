У Зеленського заплановано кілька зустрічей з Байденом, – Никифоров

Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров в етері телемарафону.

“Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів”, – сказав речник президента.

За його словами, наразі відбуваються двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН.