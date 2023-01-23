Політика

У Зеленського спростували заяву РФ про те, що західна зброя зберігається на АЕС

23 Січня 2023 17:46
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пропаганда

Таку заяву сьогодні вранці зробив голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. “Це стосується найбільш дорогих та дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ “Хаймарс” та зарубіжних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру”, – процитувала Наришкіна прес-служба СЗР.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь категорично спростував цю заяву у своєму твіттері.

“Жодної зброї на території АЕС Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно заявляє ru-СЗР (Наришкін). У свою чергу Росія захопила [Запорізьку АЕС] ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації”, – заявив Подоляк.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС з початку війни перебуває під контролем Росії, там постійно присутній спостерігач від МАГАТЕ. Минулого тижня Україна запросила членів МАГАТЕ на всі свої атомні станції.


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