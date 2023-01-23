У Зеленського спростували заяву РФ про те, що західна зброя зберігається на АЕС

Таку заяву сьогодні вранці зробив голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. “Це стосується найбільш дорогих та дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ “Хаймарс” та зарубіжних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру”, – процитувала Наришкіна прес-служба СЗР.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь категорично спростував цю заяву у своєму твіттері.

“Жодної зброї на території АЕС Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно заявляє ru-СЗР (Наришкін). У свою чергу Росія захопила [Запорізьку АЕС] ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації”, – заявив Подоляк.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС з початку війни перебуває під контролем Росії, там постійно присутній спостерігач від МАГАТЕ. Минулого тижня Україна запросила членів МАГАТЕ на всі свої атомні станції.