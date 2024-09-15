У Зеленського спростували інформацію Bild про заморозку війни

Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин стверджує, що німецька газета “Bild” поширила недостовірну інформацію про План перемоги президента України Володимира Зеленського, Україна виступає проти будь-якого заморожування війни.

“Більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив”, – написав Литвин у Facebook.

Він також додав, що “Мінськ-3 або будь-який інший (договір) ніхто росіянам не подарує”.

“Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки”, – заявив Литивин.

Як повідомлялося, за інформацією німецького таблоїду Bild “план перемоги” включає як вимогу дозволити використовувати західну зброю для ударів углиб Росії, так і готовність України на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту, тобто тимчасове заморожування ситуації.