Суспільство

У застосунку Резерв+ з’явився статус бронювання від мобілізації
26 Червня 2024 15:58
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Міноборони цифровізувало паперові бронювання й тепер актуальний статус відображається у застосунку Резерв+.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру Оберіг. Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян”, – повідомила Черногоренко.

Як зазначає Черногоренко, раніше цього не можна було зробити через відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру “Оберіг”. Також ТЦК не завжди вносять інформацію щодо “броні” до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці.

Щоб статус бронювання з’явився у “Резерв+”, потрібно оновити застосунок:

  • Натисніть три крапки справа від документа.
  • Виберіть “оновити документ”.
  • Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус “Заброньовано” з’явиться в застосунку. Якщо “бронь” ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в “Резерв+”.


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