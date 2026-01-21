У Запоріжжі військового ЗСУ заманили на “побачення” та намагалися вбити: кілера затримали

СБУ та Національна поліція запобігли замовному вбивству українського військовослужбовця у Запоріжжі. Агента ФСБ, який напав на офіцера ЗСУ під час реабілітації після поранення, затримали протягом кількох годин після замаху.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, спочатку російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом “побачення”. На місце зустрічі мала прийти дівчина, з якою він познайомився на сайті.

“Замість дівчини у промзоні з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини та завдав йому шести ударів у ділянку шиї, грудної клітини, живота та правої ноги. Після цього нападник втік з місця події”, – розповіли в СБУ.

Постраждалого госпіталізували із серйозними пораненнями, зараз військовий перебуває у реанімації у важкому стані.

Протягом декількох годин після замаху співробітники СБУ розшукали кілера і затримали його у родичів, де він намагався “залягти на дно”.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконував 25-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах. Після кількох підпалів у місті росіяни доручили агенту вбити офіцера ЗСУ. Адресу запланованого замаху він отримав від куратора з РФ.

“Щоб заманити українського воїна “на локацію”, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка запросила його на зустріч. Поблизу місця нападу виявлено ніж, якого кілер позбувся під час втечі. Також у нього вилучено смартфон та планшет, з яких він контактував з ФСБ”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.