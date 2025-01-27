У Запоріжжі в лікарні померла ще одна жертва ракетної атаки 8 січня          

Число загиблих у результаті ракетної атаки на Запоріжжя 8 січня зросло до 15 людей. У лікарні померла поранена жінка.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко.

«Збільшилась кількість жертв атаки від 8 січня. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані. Лікарі до останнього боролись за життя невинної людини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 січня армія РФ вдарила по Запоріжжю: удар прийшовся по промисловому району, коли люди йшли додому після роботи. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 33 автомобілі, трамвай, два маршрутні таксі, три адмінбудівлі та житлова багатоповерхівка. Понад 120 людей зазнали поранень.