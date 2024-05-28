Економіка

У Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

28 Травня 2024 22:00
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транспорт
Запорізький трамвай / Фото: Запорізька міська рада

У Запоріжжі готуються скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

Через обмежені можливості міського бюджету та вичерпані внутрішні резерви КП “Запоріжелектротранс”, запропоновано встановити єдину вартість в електротранспорті – 10 грн. При цьому, в мерії обіцяють одночасно знизити вартість проїзду в комунальних автобусах з 12 грн до 10 грн.

Рішення вступить у дію після затвердження виконавчим комітетом Запорізької міської ради.


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