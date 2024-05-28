У Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

У Запоріжжі готуються скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької міської ради.

Через обмежені можливості міського бюджету та вичерпані внутрішні резерви КП “Запоріжелектротранс”, запропоновано встановити єдину вартість в електротранспорті – 10 грн. При цьому, в мерії обіцяють одночасно знизити вартість проїзду в комунальних автобусах з 12 грн до 10 грн.

Рішення вступить у дію після затвердження виконавчим комітетом Запорізької міської ради.