У Запоріжжі працівник ТЦК тікав від поліції з хабарем, викидаючи гроші з вікна автівки

Правоохоронці затримали у Запоріжжі двох посадовців Територіальних центрів комплектування, які вимагали дві тисячі доларів у ветерана війни. Один із них намагався втекти після отримання хабаря, викидаючи купюри з вікна автомобіля.

Про це повідомили у Теруправлінні ДБР у Мелітополі.

За даними слідства, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від колишнього військовослужбовця дві тисячі доларів.

“Ветеран, який нещодавно повернувся додому після служби на Харківському напрямку, звернувся до районного ТЦК для проходження стандартної процедури обліку. Однак, замість належного оформлення документів він зіткнувся з відвертим шантажем. Отримавши його дані, один із фігурантів почав вимагати у військовослужбовця гроші, погрожуючи оголосити його в розшук та повторно відправити на фронт”, – розповіли в ДБР.

У ситуацію втрутився працівник іншого ТЦК, який запропонував свої послуги посередника, запевнивши, що може вплинути на колег.

Зловмисників затримали, коли після отримання грошей заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але був зупинений правоохоронцями.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.