Кримінал

У Забайкаллі побили безногих інвалідів війни в Україні

6 Серпня 2023 14:04
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росія

У російському Забайкаллі порушили справу через бійку у селі Нерчинський Завод, повідомили представники МВС. Внаслідок цього госпіталізували учасника війни в Україні, розповів «Московському комсомольцу» заступник голови адміністрації округу Андрій Фартусов.

Першим про бійку, яка трапилась в ніч проти 5 серпня, написав паблік «Забайкалля Чита», який виклав фото потерпілого з лікарні. Згідно з постом, чоловік, який отримав травми, відпочивав у кафе з другом, також інвалідом війни в Україні — вони обоє втратили на війні по нозі. У закладі чоловіки посварилися із компанією місцевих мешканців.

За даними МК, бійка сталася не у самому кафе, а на дорозі. Інваліди війни після перепалки поїхали до рідного села, але дорогою їхня машина заглухла і вони знову зустрілися з відвідувачами кафе.

«Два зловмисники ногами запинали інваліда, тоді як решта 6 учасників (серед них дві дівчини) події весело їх підбадьорювали, — описує бійку “Забайкалля Чита”. — Свого товариша намагався захистити інший учасник СВО, але він також без ноги і тому сили були нерівними. Зловмисники називали учасників СВО “вбивцями” і всіляко знущалися з інвалідів».

«Під час [бійки] у учасника СВО зірвали нагороди та зламали телефон», — додає МК. Як видно на фото з паблика «Забайкалля Чита», у машині одного з інвалідів війни також пошкодили багажник та розбили вікна.


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