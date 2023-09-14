У Євпаторії вибухи

Вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії пролунали вибухи.
Про це пише Суспільне, кримські Telegram-канали.
Суспільне зазначило, що про кілька потужних вибухів повідомив місцевий житель.
Крім того, пабліки поширили фото і відео з місць вибухів.
Вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії пролунали вибухи.
Про це пише Суспільне, кримські Telegram-канали.
Суспільне зазначило, що про кілька потужних вибухів повідомив місцевий житель.
Крім того, пабліки поширили фото і відео з місць вибухів.
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