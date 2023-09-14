Суспільство

У Євпаторії вибухи

14 Вересня 2023 07:11
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крим, вибухи

Вранці 14 вересня в окупованій Євпаторії пролунали вибухи.

Про це пише Суспільне, кримські Telegram-канали.

Суспільне зазначило, що про кілька потужних вибухів повідомив місцевий житель.

Крім того, пабліки поширили фото і відео з місць вибухів.


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