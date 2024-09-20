Політика

У ЄС заявили, що українців призовного віку виселяти не будуть 
20 Вересня 2024 10:54
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єс, мобілізація
Ілва Йоганссон / Фото з відкритих джерел

Українських чоловіків призовного віку примусово не виселятимуть з ЄС.

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Вона пояснила, що ЄС не може застосовувати диференційований підхід до українських громадян, які оформили тимчасовий захист у Європі, на основі їхнього віку, статі та військового обов’язку.

“Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист”, – зазначила Йоганссон.

На уточнююче запитання “Радіо Свобода”, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

“Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС”, ­– наголосила вона.


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