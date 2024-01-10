Політика

У ЄС вважають, що все ще можуть до весни виробити мільйон артснарядів для України

10 Січня 2024 13:03
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зброя, Євросоюз

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Про це посадовець повідомив на заході, організованому ліберальною групою “Оновлення Європи” в Європарламенті, передає Politico.

“Ми будемо дотримуватися наших зобов’язань”, — підкреслив Бретон.

За словами єврокомісара, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до держав, які не є членами ЄС, і забезпечення тиску урядів членів блоку на їхню оборонну промисловість з метою нарощування виробництва.

“Ми — лише Європейська комісія”, — сказав посадовець, водночас наголосивши, що “абсолютно можливо” досягти мети в мільйон снарядів до березня або квітня.

Бретон також розповів, що Євросоюз може зрівнятися з Росією у виробництві озброєнь протягом 1,5-2 років, додавши, що для ЄС “надзвичайно важливо мати такий самий потенціал”.

“Я вважаю, що ми повинні мати величезний оборонний фонд, щоб змогти прискорити процес, навіть, можливо, в розмірі 100 мільярдів євро”, — підсумував єврокомісар.


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