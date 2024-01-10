У ЄС вважають, що все ще можуть до весни виробити мільйон артснарядів для України

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

Про це посадовець повідомив на заході, організованому ліберальною групою “Оновлення Європи” в Європарламенті, передає Politico.

“Ми будемо дотримуватися наших зобов’язань”, — підкреслив Бретон.

За словами єврокомісара, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до держав, які не є членами ЄС, і забезпечення тиску урядів членів блоку на їхню оборонну промисловість з метою нарощування виробництва.

“Ми — лише Європейська комісія”, — сказав посадовець, водночас наголосивши, що “абсолютно можливо” досягти мети в мільйон снарядів до березня або квітня.

Бретон також розповів, що Євросоюз може зрівнятися з Росією у виробництві озброєнь протягом 1,5-2 років, додавши, що для ЄС “надзвичайно важливо мати такий самий потенціал”.

“Я вважаю, що ми повинні мати величезний оборонний фонд, щоб змогти прискорити процес, навіть, можливо, в розмірі 100 мільярдів євро”, — підсумував єврокомісар.