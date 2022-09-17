Кримінал

У ЄС обіцяють притягнути до відповідальності керівництво росії та всіх причетних до масових вбивств в Ізюмі

17 Вересня 2022 21:15
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Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв притягнути до відповідальності «керівництво росії та всіх причетних» до масових вбивств в Ізюмі, повідомляє Mind.

Євросоюз підтримає всі зусилля у цьому напрямі, написав він у Twitter.

«Європейський Союз глибоко вражений виявленими українською владою масовими похованнями з більш ніж 440 тілами в Ізюмі – місті, нещодавно звільненому від російських військ, – заявив глава європейської дипломатії. – Агресивна війна росії проти України залишає кривавий і руйнівний слід по всій Україні».

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав повідомлення про виявлені в Ізюмі могили місцевих жителів «жахливим» продовженням історії жорстокості росії в Україні та закликав документувати «досконалі звірства».

«У багатьох випадках це може бути розцінено як воєнні злочини», – цитує Блінкена CNN.

Напередодні повідомлялося, що група Управління ООН з прав людини вирушить в Ізюм та його околиці для дослідження масового поховання. Експерти ООН мають намір з’ясувати, чи були жертви військовослужбовцями чи цивільними особами. Також планується встановити причину смерті: чи були вони вбиті, загинули під час бойових дій чи померли з природних причин, у тому числі через відсутність медичної допомоги.


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