У ЄС не виключають заборони Twitter

Twitter буде заблокований у ЄС, якщо порушуватиме правила Євросоюзу, — заявив у понеділок, 29 травня, в інтерв’ю телеканалу France Info французький міністр Жан-Ноель Барро, відповідальний за цифровий перехід і телекомунікації.

Міністр відреагував на рішення керівництва Twitter минулого тижня, який оголосив про вихід із Європейського кодексу «належної практики» проти дезінформації в Інтернеті. Метою кодексу, створеного у 2018 році, є протидія дезінформації в Інтернеті, наприклад, шляхом боротьби з ботами та фейковими акаунтами; він також передбачає надання користувачам інструментів, за допомогою яких вони можуть повідомляти про дезінформацію.

Французький міністр визнав, що Twitter є важливою комунікаційною платформою, але не можна погодитися на ризик, що в ньому домінуватимуть дезінформатори «і таким чином вплинуть на наші публічні дебати та нашу демократію», — сказав він.

Міністр нагадав, що вихід із добровільного кодексу не змінює того факту, що з 25 серпня боротьба з дезінформацією в Союзі стане юридичним обов’язком відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA). Закон має на меті змусити платформи боротися з дезінформацією. Він передбачає, зокрема, зобов’язання видаляти незаконний контент і заборону реклами, орієнтованої на неповнолітніх. Платформи, які не дотримуються цих правил, можуть отримати штраф у розмірі до 6% від обороту.

«Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам на 25 серпня, інакше він більше не буде бажаним у Європі», — додав міністр.