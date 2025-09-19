У ЄС назвали російські військові літаки над Естонією черговою провокацією Путіна

Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 увійшли у повітряний простір Естонії, що, ймовірно, стало третьою спробою Кремля цього місяця перевірити східні кордони НАТО.

Про це пише видання Politico.

Літаки МіГ-31 – важкі перехоплювачі, здатні нести російську гіперзвукову ракету “Кинджал” – прямували у бік столиці Таллінна. Вони кружляли близько 12 хвилин, після чого на перехоплення були підняті італійські F-35.

Цей інцидент стався після того, як минулого тижня Росія також запустила дрони у бік Польщі та Румунії – двох інших держав НАТО на передовій лінії.

“Сьогодні російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати”, – заявила представниця НАТО Еллісон Харт.

“Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є вкрай небезпечною провокацією. Ми й надалі підтримуватимемо наші держави-члени у зміцненні їхньої оборони за рахунок європейських ресурсів”, – заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні.

“Росія вже чотири рази цього року порушувала повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприпустимим, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш простір, є безпрецедентно грубим. На дедалі частіші перевірки кордонів та агресію Росії слід відповідати швидким посиленням політичного та економічного тиску”, – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Оголошуючи у п’ятницю новий пакет санкцій ЄС проти російської енергетики та фінансових транзакцій, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила те, що останніми днями “російські дрони порушили повітряний простір нашого Союзу як у Польщі, так і в Румунії”.

“Знову і знову президент Путін іде на ескалацію, і у відповідь Європа посилює тиск. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску, і ми будемо застосовувати їх доти, доки Росія не сяде за стіл переговорів”, – сказала вона.