МЗС Естонії застерегло громадян від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ Естонії закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі через зростання ризиків безпеці. Як повідомляє ERR, відомство наголошує, що ситуація у країні стає дедалі непередбачуванішою.

У МЗС нагадали, що естонським дипломатам заборонено виїжджати до Білорусі без особливих причин. Така ж рекомендація поширюється і на пересічних громадян.

Тим, хто вже перебуває на території Білорусі, радять проявляти максимальну обережність, стежити за повідомленнями офіційних структур та за можливості виїхати з країни.

Естонія також рекомендує уникати транзиту через Білорусь, зокрема автомобільного та залізничного сполучення.