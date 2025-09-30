        Політика

        МЗС Естонії застерегло громадян від поїздок до Білорусі

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 08:28
        читать на русском →

        Міністерство закордонних справ Естонії закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі через зростання ризиків безпеці. Як повідомляє ERR, відомство наголошує, що ситуація у країні стає дедалі непередбачуванішою.

        У МЗС нагадали, що естонським дипломатам заборонено виїжджати до Білорусі без особливих причин. Така ж рекомендація поширюється і на пересічних громадян.

        Тим, хто вже перебуває на території Білорусі, радять проявляти максимальну обережність, стежити за повідомленнями офіційних структур та за можливості виїхати з країни.

        Реклама
        Реклама

        Естонія також рекомендує уникати транзиту через Білорусь, зокрема автомобільного та залізничного сполучення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини