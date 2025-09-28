Естонія надасть 10 млн євро на ініціативу PURL для підтримки оборони України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив у соцмережі X, що його країна виділяє 10 млн євро на ініціативу НАТО PURL для термінового посилення оборони України.

«Оскільки Росія не демонструє жодних ознак готовності до миру – продовжуючи атаки на фронті та повітряний терор проти українських міст – Україні потрібна швидка підтримка, щоб захистити цивільних, втримати лінію та рухатися до миру», – написав Тсахкна у X.

Ініціатива PURL (Prague Ukraine Reinforcement Lever) була започаткована у липні 2024 року на саміті НАТО в Празі. Її мета – скоординовано та швидко надавати Україні військову допомогу: боєприпаси, системи ППО, техніку, обладнання для розмінування та підтримку виробництва зброї. PURL об’єднує внески союзників і партнерів НАТО, щоб закрити найбільш критичні потреби ЗСУ та забезпечити сталий потік допомоги.

Реклама

Реклама

Естонія входить до числа країн, які активно фінансують PURL, і раніше вже передавала Україні пакети військової допомоги, зокрема гаубиці, боєприпаси та обладнання для кіберзахисту.