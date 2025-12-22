Останні роки показали: український бізнес активно переходить на полімерні матеріали, і це не данина моді, а економічна необхідність. За даними ринкових досліджень, у 2025 році близько 65% забудовників надають перевагу матеріалам з європейською сертифікацією, навіть якщо ціна вища. Чому саме полікарбонат стає стандартом для комерційних об’єктів, промислових споруд і приватного будівництва?

Джерело: profplastic.com.ua

Чому український бізнес переходить на полімерні матеріали?

Скло важке, дороге у транспортуванні, складне в монтажі та вкрай вразливе до ударних навантажень. Монолітний прозорий полікарбонат у 250 разів міцніший за скло при вдвічі меншій вазі. Це не просто цифри з технічних характеристик – це реальна економія на логістиці, швидший монтаж і довговічність конструкції.

Якщо говорити конкретно: листи полікарбонату витримують температури від -40°C до +120°C, не жовтіють під сонцем завдяки UV-захисту і служать 10-15 років без втрати властивостей. Для виробничих приміщень, торгових павільйонів чи критих автостоянок – це критично важливо.

Ще один факт: матеріал має властивість самоочищення. При правильному монтажі з ухилом від 5 градусів сніг і дощ просто змиваються з поверхні без додаткового обслуговування.

Основні види пластику в асортименті Profplastic

Вибір матеріалу залежить від конкретної задачі. Розглянемо те, з чим ми працюємо щодня на об’єктах по всій Україні.

Стільниковий полікарбонат: ідеальний для теплиць і дахів

Це багатошарова конструкція з внутрішніми перемичками, що утворюють порожнини. Головна перевага – теплоізоляція. Цікавий тренд 2025 року: стільниковий полікарбонат активно використовують для скління виробничих приміщень і фермерських господарств. Навіть товщина 16 мм забезпечує достатню теплоізоляцію за ціною близько 700 грн за м².

Основні переваги:

Легкість – в 16 разів легший за скло.

Чудова теплоізоляція через повітряні камери.

Простий монтаж навіть на великих площах.

Оптимальне співвідношення ціни та характеристик

Займає понад 80% ринку для приватного будівництва – навіси, теплиці, веранди. Товщину завжди підбирають залежно від обрешітки і снігового навантаження у вашому регіоні.

Монолітний полікарбонат: заміна силікатному склу

Суцільний лист без внутрішніх порожнин. За фізико-механічними властивостями це найміцніший з усіх існуючих прозорих матеріалів, що виробляються промислово. Ударостійкість – 20-21 кг/м², що робить його практично незруйнованим.

Де використовують:

Вертикальне скління будівель і торгових центрів.

Антивандальні конструкції та захисні бар’єри.

Прозорі дахи з високим навантаженням.

Рекламні конструкції та вивіски.

Автобусні зупинки та громадські споруди.

Важливо: панелі з поликарбонату монолітного типу дозволяють створювати аркові конструкції з радіусом вигину, недосяжним для скла.

Профільовані листи: міцність і легкість монтажу

У 2025 році з’явилися інноваційні рішення, які спрощують монтаж і збільшують несучу здатність. Профільований полікарбонат має хвилясту структуру, що збільшує жорсткість листа. Новинки типу Ez-Glaze витримують навантаження понад 300 кг/м² – це критично для регіонів з великими снігопадами.

Такі матеріали монтуються прямо на крокви без складних з’єднувальних профілів. Конструкція виглядає легкою, а головне – монтаж відбувається швидше і дешевше.

Вигоди прямих постачань від виробника для забудовників

Profplastic працює напряму з українськими та європейськими виробниками. Що це дає вам як замовнику?

Перша ціна без посередників. Ми закуповуємо великими партіями, тому можемо пропонувати вигідні умови навіть для середніх об’єктів.

Ми закуповуємо великими партіями, тому можемо пропонувати вигідні умови навіть для середніх об’єктів. Європейська якість матеріалів. Співпрацюємо з перевіреними заводами, матеріал має всі необхідні сертифікати. Гарантія на продукцію – 10-15 років залежно від типу.

Співпрацюємо з перевіреними заводами, матеріал має всі необхідні сертифікати. Гарантія на продукцію – 10-15 років залежно від типу. Технічна підтримка на кожному етапі. Від підбору товщини і структури до розрахунку кріплень під ваш проєкт. Наші фахівці працювали на сотнях об’єктів – від невеликих навісів до великих промислових покрівель.

Від підбору товщини і структури до розрахунку кріплень під ваш проєкт. Наші фахівці працювали на сотнях об’єктів – від невеликих навісів до великих промислових покрівель. Комплектуючі в наявності. Алюмінієві профілі, термошайби, герметизуючі стрічки, саморізи – все, що потрібно для монтажу, можна замовити в одному місці. Не треба шукати кріплення окремо.

Алюмінієві профілі, термошайби, герметизуючі стрічки, саморізи – все, що потрібно для монтажу, можна замовити в одному місці. Не треба шукати кріплення окремо. Нестандартні рішення. Потрібні листи неформатного розміру або специфічна конфігурація? Працюємо з індивідуальними параметрами під ваш проєкт.

Як організована доставка матеріалів по регіонах України

Власний автопарк і департамент логістики дозволяють нам доставляти замовлення протягом 1-3 днів з моменту оформлення. Це не рекламні обіцянки – це наша щоденна робота.

Варіанти доставки:

Вантажним автомобілем прямо на адресу будівництва.

Вантажним таксі для термінових замовлень.

Через “Нову пошту” у будь-яке відділення.

Самовивіз зі складу для клієнтів з Києва та області.

Мінімальна сума замовлення – 5000 грн. Орієнтуючись на міжнародні стандарти логістики, доставляємо матеріал прямо до вказаного будинку або офісу. Листи надійно упаковані, захисна плівка зберігається до моменту монтажу.

Важливо: при розвантаженні не допускайте прогинання панелей і контакту з підлогою. Захисну плівку знімають безпосередньо перед монтажем у незапиленому приміщенні – це зберігає якість поверхні.

Полікарбонат від Profplastic – це не просто матеріал, а комплексне рішення для вашого об’єкта. Від консультації та підбору до доставки і технічної підтримки під час монтажу. Працюємо з приватними замовниками, забудовниками і великими підрядниками по всій Україні. Підберемо оптимальне рішення під ваш проєкт і бюджет.