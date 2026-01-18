У Yasno пояснили ситуацію з відключеннями світла у Києві та Дніпрі

У Києві наразі діють екстрені відключення електроенергії, тоді як Дніпро та область перейшли на новий формат погодинних графіків. Про це повідомив генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у дописі в соцмережі X.

За словами Коваленка, у столиці принципових змін за вихідні не відбулося. Київ перебуває в режимі екстрених відключень, і орієнтовно електроенергія подається близько трьох годин, після чого світла може не бути до десяти годин. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від району.

Він зазначив, що фіксується велика кількість аварій у житлових будинках, які часто пов’язані з внутрішньобудинковими мережами. У таких випадках мешканцям радять спочатку звертатися до ЖЕКів або ОСББ, які мають перевірити мережі та, за потреби, подати заявку до операторів електромереж.

Дніпро та область, за інформацією керівника Yasno, працюють за графіками відключень, однак уже не за тими, на які споживачів орієнтували раніше. Через зміну ситуації в енергосистемі країна фактично переходить до життя в умовах 4,5-5 черг обмежень. За такого режиму відключення можуть тривати понад 16 годин, а попередні орієнтири щодо максимальних інтервалів без світла наразі неактуальні.

Коваленко наголосив, що попри жорсткі умови, прогнозований графік кращий за екстрені відключення, оскільки дає людям хоча б орієнтовне розуміння, коли електропостачання може відновитися. Він підкреслив, що тривалі знеструмлення пов’язані не з роботою енергетиків, а з масованими атаками на енергетичну інфраструктуру.

За його словами, покращення ситуації можливе після завершення періоду сильних морозів, коли зменшиться споживання, однак ключовим фактором залишаються обстріли енергетики, які спрогнозувати неможливо.