Економіка

У Яремче відкрили McDonald’s

17 Листопада 2023 11:31
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McDonald's

Мережа McDonald’s відкрила новий ресторан McDonald’s в Яремче (Івано-Франківська обл.) у п’ятницю, повідомляє пресслужба компанії.

За її даними, у ресторані площею понад 407 кв. м передбачено 123 місця для відвідувачів у залі та 112 – на терасі. Замовлення можна зробити через термінали самообслуговування всередині будівлі на одній із 10 цифрових площин. Туристи, які проїздом прямують далі автомобілями, можуть залишити їх поруч із рестораном на великому паркінгу або скористатися послугою “МакДрайв”.

Ресторан і “МакДрайв” працюватимуть з 07:00 до 22:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відчинятиметься орієнтовно за годину після відбою тривоги.


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