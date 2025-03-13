McDonald’s повертає сніданки в частині України: які міста в переліку

Розширено перелік міст в Україні, де знов доступні сніданки у мережі закладів швидкого харчування McDonald’s. Раніше послугу тестували у Вінниці, відсьогодні ранкове меню доступне ще в шести містах.

Про це компанія McDonald’s повідомила в мережі X.

McDonaldʼs поступово запускає ранкове меню в тих областях, де працюють заклади мережі. Починаючи з 13 березня сніданки щодня можна буде придбати у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі.

Ранкові страви можна купити в закладі до 10:30 та замовити через доставку Bolt до 10:15. Команда McDonaldʼs працює над тим, щоб повернути сніданки в усі міста, де представлена мережа.

Раніше ранкове меню протестували у Вінниці, адже там є потік клієнтів і оптимальна кількість точок. У місті зʼявилися мафін, роли з яйцем та куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом, тост із сиром та з сиром і беконом. Додали також подвійний “Чікен Фреш МакМафін” і ранкові “МакМеню”.

Нагадаємо, раніше у McDonald’s пояснили, чому їхні заклади не відкрилися у Харкові – через відсутність сервісних компаній та ризики безпеки, пов’язані з російськими обстрілами. Як зазначали в компанії, для відновлення роботи необхідно забезпечити технічне обслуговування, налаштування обладнання, логістику та інші процеси, які виконують наші партнери. Проте ці сервісні компанії наразі не працюють у 15 закладах у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. У компанії наголосили, що головною проблемою залишається безпека.

Як раніше повідомляв начальник Харківської ОВА, із компанією McDonald’s проводилися перемовини щодо відкриття. Олег Синєгубов повідомив, що заклади мають чіткі алгоритми дій під час повітряної тривоги: вони офіційно зупиняють роботу кухні, виводять персонал і виконують інші необхідні заходи. Після відбою заклади знову мають запустити кухню, а через часті тривоги працювати вдається лише близько двох годин із восьми або дванадцяти, що робить роботу невигідною.