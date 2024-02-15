Синєгубов розповів чому у Харкові не працює McDonald’s

Через необхідність зупиняти роботу на час повітряних тривог компанія наразі не відновила роботу закладів у Харкові.

Про це 15 лютого розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Ми проводили перемовини з компанією McDonald’s щодо їх відкриття. Вони відповіли, що мають чіткі алгоритми дій: мають офіційно зупиняти роботу кухні під час тривоги, виводити персонал і таке інше. Після відбою їм знову треба розігріти кухню. А потім — знову тривога. Вони порахували, що їм не вигідно працювати оці вісім чи 12 годин часу, бо реально вони працюватимуть максимум дві години”, — розказав Синєгубов.

24 лютого 2022 року, коли РФ почала вторгнення в Україну компанія McDonald’s повідомила про закриття всіх ресторанів в Україні до закінчення війни.

11 вересня 2022 року у McDonald’s повідомили, що українські ресторани будуть відкриватися поетапно. Першими відновили роботу заклади у Києві та на заході України.