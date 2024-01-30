У в’язницях на ТОТ зріс рівень смертності

У в’язницях на тимчасово окупованих територіях України стали частішими випадки смерті ув’язнених за кримінальними статтями.

Про це повідомляє Східна правозахисна група у Фейсбуці.

«У в’язницях, що перебувають під контролем ФСВП Росії, почастішали випадки смерті в’язнів, які відбувають покарання за кримінальними статтями (не військовополонені та політв’язні). Причиною останнім часом стає передозування наркотиками, а також смерті на виробництві», – йдеться в повідомленні.

Крім того, правозахисники повідомили, що через брак робочої сили на тимчасово окупованих територіях РФ використовує працю в’язнів на деяких вугільно-металургійних підприємствах.