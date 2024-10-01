У Вугледарі ворог знаходиться майже в центрі міста, – ОВА

У Вугледарі Донецької області перебувають 107 цивільних мешканців, а бої точаться вже в самому місті.

Про це в етері телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“У Вугледарі досі залишаються 107 людей. До цих людей дуже важко доїхати , довезти гуманітарну допомогу, медикаменти, тому що йде активна фаза війни”, – розповів Філашкін.

За його словами, сили РФ вже перебувають майже в центрі міста.

Також він додав, що складна гуманітарна ситуація є і у місті Торецьк, де залишаються близько 1500 людей