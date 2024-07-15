У всьому світі виходять з ладу електромережі через екстремальну спеку, – Bloomberg

Внаслідок екстремальної спеки дедалі більше зростає ризик відключень електроенергії по всьому світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, спекотне літо означає сплеск попиту на охолодження, оскільки високі температури спричиняють провисання дротів і ризик виникнення лісових пожеж.

Так, відключення в Чорногорії наприкінці червня вивели з ладу електромережі навіть у сусідніх країнах. Інцидент на Балканах повторився по всьому світу.

Минулого тижня мільйони будинків у Х’юстоні в США були знеструмлені внаслідок масового використання кондиціонерів, оскільки після шторму “Берил” настала нестерпна спека.

Відключення електроенергії сталися не лише у бідних країнах та країнах, що розвиваються, а й у багатих, включаючи Мексику, Кувейт та Албанію. Оскільки енергетична інфраструктура багатьох з них застаріла і не може впоратися з новими викликами, потрібні значні інвестиції в модернізацію та адаптацію електромереж до сучасних умов.

За даними BloombergNEF, розширення мережі коштуватиме близько 24,1 трильйона доларів, щоб досягти нульових показників до 2050 року, що випереджає інвестиції, необхідні для розвитку потужностей відновлюваної енергетики.

“Вся енергосистема була побудована і спроектована в одну кліматичну епоху, а тепер її просять працювати в іншу кліматичну епоху, – зауважив Майкл Веббер, професор енергетики Техаського університету в Остіні. – Це просто означає, що більше речей може піти не так”.

У Кувейті оператори електромереж навмисно відключали частини мережі, щоб запобігти повному знеструмленню, оскільки електростанції намагалися задовольнити сплеск попиту, коли температура перевищила 50 градусів за Цельсієм.

В Еквадорі пасажири метро були змушені покинути потяги, що застрягли, і йти пішки до станцій неосвітленими підземними тунелями після найгіршого за останні два десятиліття відключення електроенергії.

У червні в північному місті Мексики Чіуауа відключилася електрика для водяних насосів, що призвело до припинення водопостачання для більш ніж 70 тисяч людей протягом двох тижнів.

Загалом спека спричинила відключення електроенергії у 21 штаті Мексики, перервавши на деякий час навіть виробництво на заводі Volkswagen AG у Пуеблі на чотири години.

Крім того, спека спричинила відключення електроенергії в чотирьох балканських країнах, включаючи Боснію і Герцеговину та більшу частину хорватського узбережжя в червні, від якого постраждали 4 мільйони людей. Споживання різко зросло, оскільки температура трималася близько 40 градусів за Цельсієм, що призвело до виходу з ладу однієї системи за іншою.